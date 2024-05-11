В Коми снесли часть крыши обрушившегося общежития | 360°

Происшествия 11 мая 2024, 20:33 В Коми снесли часть крыши обрушившегося общежития МЧС: часть крыши обрушившегося общежития снесли в Печоре

Читать 360 в

Специалисты снесли часть крыши обрушившегося в Печоре общежития. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС Коми.

По данным ведомства, такие меры приняли для того, чтобы избежать угрозы сотрудникам МЧС, занимающимся разбором завалов.

Реклама

Пятиэтажное здание общежития частично обрушилось в Печоре 11 мая. Спасатели эвакуировали из него 14 человек, среди них было пять детей. По предварительным данным, в результате ЧП пострадавших нет.

Глава Коми Владимир Уйба заявил, что вылетел в город. По его словам, обрушившееся здание ранее признали аварийным. Причины обрушения сейчас устанавливают. МЧС опубликовало кадры с места разбора завалов.