Появились новые кадры с места обрушения общежития в Коми | 360°

Происшествия 11 мая 2024, 18:55 Появились новые кадры с места обрушения общежития в Коми МЧС показало кадры разбора завалов обрушившегося общежития в Печоре

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Пятиэтажное здание общежития частично обрушилось в Печоре. Кадры с места ЧП опубликовала пресс-служба МЧС Коми.

На видео запечатлели последствия обрушения. На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб. Они разбирают завалы.

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Спасатели эвакуировали из частично обрушившегося здания общежития в Печоре 14 человек, в том числе пять детей. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Глава Коми Владимир Уйба ранее вылетел в Печору. По его словам, обрушившееся здание ранее признали аварийным. Причины обрушения устанавливаются.