В Кировской области пенсионер восемь суток блуждал по лесу без еды и воды

Сотрудники полиции нашли 87-летнего жителя Кировской области, который восемь суток провел в заболоченном лесу без еды, воды и спичек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Вечером 14 сентября жительница Кирова обратилась в полицию и рассказала, что ее отец накануне уехал из дома на машине и не вернулся. Родственники попытались найти мужчину самостоятельно, но не смогли. Позже они обнаружили его автомобиль в лесу в семи километрах от поселка Климковка.

К поискам подключились полицейские, волонтеры, родственники пенсионера, сотрудники МЧС, местные жители, кинологи и операторы беспилотников.

Мужчину нашли 21 сентября. Полицейский-водитель отделения полиции «Белохолуницкое», который был выходной, вместе со знакомым и охотничьими собаками вышел на след пенсионера.

«При помощи полицейского и напарника он смог сам выйти до опушки леса, где его осмотрели вызванные работники скорой. Помощь медиков не понадобилась, пожилой мужчина передан родственникам», — рассказала пресс-служба.

До этого в Шатурском округе спасатели вывели из леса 39-летнюю женщину и 75-летнего мужчину, которые заблудились во время сбора ягод.