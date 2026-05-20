В Кирове мотоциклист врезался в автомобиль на скорости 160 километров в час

В Кирове на улице Ленина байкер на скорости 160 километров в час вылетел на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль. Кадры аварии оказались в распоряжении 360.ru.

По информации источника, водитель Lada попытался развернуться, и в этот момент произошло столкновение. Мотоциклист получил перелом ноги, его госпитализировали.

Накануне в регионе произошла еще одна авария: 23-летний водитель Lada Granta на полной скорости снес бетонный столб и вылетел на пешеходную дорожку. Его отвезли в больницу. Машина получила сильные повреждения.

В тот же день в Краснодарском крае на трассе Джубга — Сочи еще один мотоциклист погиб, врезавшись в ограждение. Он не справился с управлением и вылетел с дороги.