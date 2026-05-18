В Кирове Lada Granta на полной скорости снесла бетонный столб

Столкновение Lada Granta с бетонной опорой в Кирове попало на видео

В Октябрьском районе Кирова автомобиль Lada Granta врезался в столб. Источник 360.ru сообщил, что водителя с травмами госпитализировали.

Авария произошла на улице Северная Набережная в микрорайоне Филейка. Автомобиль под управлением 23-летнего мужчины на большой скорости столкнулся с бетонной опорой и вылетел на пешеходную дорожку.

Столб рухнул, Lada Granta получила сильные повреждения. Водителя доставили в больницу.

Ранее другое ДТП произошло в Краснодарском крае между железнодорожными станциями Динская и Пластуновская. Автомобиль выехал на пути и столкнулся с пассажирским поездом сообщением Адлер — Нижневартовск. Водитель легковушки погиб.