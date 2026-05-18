Байкер стал жертвой ДТП в Краснодарском крае. Дорожная трагедия произошла 17 мая около 15:23 на 58-м километре плюс 970 метров автодороги Джубга — Сочи, которая проходит через Туапсинский округ, сообщил телеканал «Кубань24» .

По данным Госавтоинспекции Кубани, 32-летний водитель мотоцикла Kawasaki двигался из Сочи в сторону Джубги. На левом повороте он не справился с управлением, мотоцикл вылетел с дороги и врезался в барьерное ограждение. Затем, проехав по обочине, транспортное средство столкнулось с препятствием за пределами проезжей части.

В результате аварии мотоциклист скончался на месте происшествия. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.