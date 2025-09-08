В Кирове мальчик чуть не покалечил сверстника на детской площадке, упав сверху

Несчастным случаем чуть не обернулись игры на детской площадке в Кирове. Об этом сообщил 360.ru источник.

На камере видеонаблюдения одного из окрестных домов можно увидеть, как мальчик залез на крышу игрушечного домика и схватился за фанерную обезьянку, однако она не выдержала его веса, ребенок вместе с фигуркой упал на сверстника.

Пострадавшему от удара наложили несколько швов. Сейчас он находится на домашнем лечении.

Ранее семилетний мальчик погиб на детской площадке в Тверской области, оставшись без присмотра взрослых и запутавшись в самодельных веревочных качелях. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.