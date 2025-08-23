На детской площадке в Тверской области погиб 7-летний мальчик

В Тверской области погиб мальчик 2018 года рождения. По предварительным данным, он запутался в самодельных веревочных качелях. Об этом сообщило СУ СК России по Тверской области .

«Предварительно установлено, что ребенок находился без присмотра взрослых и, качаясь на самодельных веревочных качелях, запутался в них и погиб», — уточнили в ведомстве.

Сообщение о происшествии поступило в субботу. На место выехал исполняющий обязанности прокурора района Константин Комин. Ржевский межрайонный следственный отдел СК России по Тверской области начал проверку по факту случившегося. По предварительным данным ребенок находился без присмотра взрослых и, качаясь на самодельных веревочных качелях, запутался в них и погиб.

