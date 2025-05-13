В Кирове 18-летний парень сбил пенсионерку на пешеходном переходе

Авария произошла в районе улицы Чапаева. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как 76-летняя женщина с палками для скандинавской ходьбы переходила дорогу по пешеходному переходу. Перед тем, как выйти на проезжую часть, она оглянулась по сторонам.

Внезапно на дорогу на высокой скорости вылетел автомобиль Lada. Пенсионерка попыталась отбежать от машины, но не успела. Автомобиль сбил ее и она, перевернувшись, упала на проезжую часть.

За рулем отечественной машины оказался 18-летний молодой человек. После столкновения он остановил автомобиль и подбежал к сбитой им пожилой женщине. Ее госпитализировали. Медики диагностировали у пострадавшей многочисленные переломы.

Ранее несовершеннолетняя девочка попала под машину в Новокузнецке. По предварительным данным, школьница переходила дорогу на улице Ленина, 87 на красный свет. Ребенка доставили в больницу с травмами.