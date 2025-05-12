Несовершеннолетняя девочка попала под машину в Новокузнецке
В Новокузнецке 12 мая машина сбила школьницу на улице Ленина, 87. О происшествии сообщили свидетели в социальных сетях, написал сайт vse42.ru.
Пострадавшей сразу оказали помощь очевидцы, а затем на место вызвали скорую помощь.
По предварительным данным, девочка переходила дорогу на красный свет. Она получила травмы и была доставлена в больницу.
Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательными при приближении к пешеходным переходам, а пешеходов — переходить дорогу только в разрешенных местах и только на зеленый сигнал светофора.
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