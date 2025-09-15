В кафе в Забайкальском крае подралась компания мигрантов

Массовая драка случилась в кафе в поселке Чернышевске в Забайкальском крае. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

«В социальных медиа сообщается, что в поселке городского типа Чернышевске в кафе произошла массовая драка между молодыми людьми, часть из которых — мигранты», — заявили в ведомстве.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Глава СК России поручил доложить ему о ходе расследования.

В сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно большую компанию людей в помещении. Они дрались, кричали и кидались стульями.

Похожий случай произошел в Ленобласти в августе. Около детского сада подралась компания мигрантов. В драке участвовали не менее 12 человек.

Ранее массовая драка случилась в Карачаево-Черкессии, во время потасовки погибли два мужчины — их застрелили. Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве. На место ЧП прибыли следователи, начали устанавливать обстоятельства.