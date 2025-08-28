Двое мужчин погибли во время массовой драки в Карачаево-Черкессии

В Карачаево-Черкесии в ауле Верхняя Теберда двух мужчин застрелили во время массовой драки, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба республиканского СК России.

По данным следствия, 27 августа в ауле подрались две группы местных жителей.

«В результате конфликта двое его участников получили огнестрельные ранения, от которых скончались», — уточнили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве двух лиц и незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Сотрудники СКР вместе с криминалистами работают на месте происшествия, устанавливая все обстоятельства. Они изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Также устанавливаются личности стрелков и их местонахождение, чтобы задержать.

