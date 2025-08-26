Мигранты сошлись врукопашную около детского сада в Ленобласти

Полиция Ленобласти начала проверку драки мигрантов около детсада в Янино

Площадка перед закрытым на ремонт детским садом в поселке Янино Всеволожского района Ленинградской области стала местом массовой драки мигрантов. Об этом сообщил сайт 78.ru .

На разошедшихся кадрах, снятых очевидцами видно, что в драке участвовали не менее 12 человек.

Конфликт спровоцировал один из участников встречи, который напал на стоящего около черной машины иностранца. На помощь зачинщику драки прибежали его соратники.

Пострадавший в сопровождении группы поддержки прыгнул в автомобиль, который покинул место драки под ударами догнавших его сторонников зачинщика конфликта.

В пресс-службе областного главка МВД сообщили, что сообщение о драке около детского сада на Голландской улице в поселке Янино поступило на пульт дежурного в минувшее воскресенье, 24 августа.

В ведомстве уточнили, что заявитель насчитал 15 участников конфликта и предположил, что драку устроили рабочие, занимающиеся ремонтом дошкольного учреждения.

К моменту прибытия полицейских на место участники драки разбежались. Правоохранители начали проверку по факту конфликта.

В середине августа группа мигрантов устроила массовую драку около школы № 1367 в Рязанском районе Москвы. Участников конфликта оказалось настолько много, что они заняли даже проезжую часть.