В Кабардино-Балкарии спасатели обнаружили тело пропавшей петербурженки

В Кабардино-Балкарии в ущелье Адыр-су обнаружили тело туристки из Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Женщина 1961 года рождения прибыла в составе туристической группы в ущелье, а затем самостоятельно отправилась на прогулку вдоль горной реки и пропала. Ее тело нашли спасатели в воде.

«Следователями устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Сочи спасатели нашли тело одного из туристов, которые пытались пересечь вброд горную реку Псезуапсе, но не справились и попали в открытое море. Его обнаружили в 50 метрах от береговой полосы.

В конце июня в Красноярском крае пару туристов, решивших самостоятельно сплавиться по реке Агул, нашли погибшими. Они отправились в путь на двух лодках: в одной сами пассажиры, в другой — вещи.