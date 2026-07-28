Горная река выбросила в море двух переходивших ее вброд туристов в Сочи

Переходившие вброд горную реку Псезуапсе два приехавших в Сочи туриста не справились с течением и попали в открытое море. Об этом сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

В ведомстве уточнили, что течение реки выбросило туристов в море в минувший понедельник, 27 июля, в Лазаревском районе Сочи около пляжа «Багратион».

Прибывшие на место спасатели нашли тело утонувшего туриста в море в 50 метрах от береговой полосы. Врачи констатировали смерть мужчины.

К поискам второго пропавшего подключили водолазов, которые обследовали пойму русла реки и акваторию Черного моря в районе пляжа «Касабланка». Работы по обнаружению отдыхающего продолжились во вторник, 28 июля.

На месте работают водолазы, спасатели, а также бригада катера МЧС. С начала поисков к ней привлекли 17 человек и четыре единицы техники.

В минувший понедельник, 27 июля, курганский главк МЧС сообщил о гибели мужчины в реке Тобол. По данным ведомства, пьяный зашел в воду на пляже «Бабьи пески» и утонул.