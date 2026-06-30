В Красноярском крае нашли тело второго пропавшего туриста

В Красноярском крае нашли тело второго туриста, пропавшего при сплаве по реке Агул. Об этом заявили журналистам в ГСУ СК по региону, сообщил ТАСС .

Погибшего мужчину спасатели обнаружили в Ирбейско-Саянском округе. Следователи проводят проверку. Ранее утром в том же районе нашли тело женщины и перевернутые лодки.

Пара отправилась на сплав 19 июня на двух судах: в одном находились туристы, а в другом — вещи. Вернуться они планировали 26 июня, но к назначенному сроку не прибыли и перестали выходить на связь. Тогда брат мужчины обратился за помощью.

Обстоятельства гибели пары устанавливают специалисты. Также региональные спасатели разыскивают еще одного человека, который выпал из лодки на реке Мане в районе поселка Нарва Манско-Уярского муниципального округа. Пока поиски результатов не дали.