В Японии произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами

Мощное землетрясение, затронувшее Токио, произошло в Японии, сейсмологи объявили угрозу цунами. Об этом сообщил ТАСС .

Эпицентр находился на суше близ Токио, очаг залегал на глубине 20 километров, магнитуда составила 5,6. Толчкам присвоили силу 6 по шкале, принятой в Японии, это означает возможность повреждения зданий.

За несколько секунд до бедствия сработала система оповещения — из мобильных телефонов местных жителей раздался сигнал сирены.

В Токио во время толчков раскачивалась мебель, падала посуда. Сейсмологи объявили угрозу цунами, но через несколько минут отменили предупреждение.

Накануне утром в Японии произошло более мощное землетрясение магнитудой 7,2. Однако очаг располагался вдали от суши на глубине 50 километров, поэтому толчки были умеренными. Серьезных разрушений и жертв зафиксировано не было, пять человек получили травмы.