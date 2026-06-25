Пять человек пострадали при мощном землетрясении в Японии

В результате мощного землетрясения в Японии пострадали пять человек: четверо — в префектуре Аомори и один — в префектуре Иватэ. Об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на местные службы.

В префектуре Аомори сила подземных толчков достигала отметки 6+ по семибалльной шкале, принятой в Японии. Там четверо жителей пострадали при падении и упавших от тряски предметов. В префектуре Иватэ госпитализировали 90-летнюю женщину, которая получила травму, когда упала из-за толчков.

Кроме того, в административном центре префектуры Иватэ — городе Мориока — из-за ЧП остановился лифт, внутри застрял первоклассник.

В 07:30 по местному времени (01:30 по московскому) у побережья префектуры Иватэ случилось землетрясение магнитудой 7,2. Угрозу цунами не объявляли. Очаг находился на глубине 44 километров. В связи со случившимся японское правительство развернуло экстренный штаб.

Ранее землетрясение случилось в Венесуэле. Погибли ребенок и двое взрослых.