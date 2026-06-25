Землетрясения в Японии и Венесуэле были схожими по мощности

Землетрясения, произошедшие в Венесуэле и Японии с разницей в полчаса, имели практически одинаковую магнитуду, но несопоставимые последствия. Об этом сообщил ТАСС на основании данных сейсмологических служб.

В 01:04 и 01:05 по московскому времени Венесуэлу сотрясли два подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5. В 01:33 землетрясение магнитудой 7,2 произошло на северо-востоке Японии.

Однако в первом случае очаги находились на глубине 22 и 10 километров недалеко от столицы, а во втором — в океане на глубине 50 метров вдали от суши. Поэтому в Японии колебания земной коры успели затухнуть и не вызвали значительного ущерба. В Венесуэле они всей мощью обрушились на жилые районы, приведя к обрушению зданий и смертям.

В Венесуэле из-под завалов извлекают пострадавших людей и тела погибших. Подтверждена гибель троих человек в Каракасе, работы продолжаются.