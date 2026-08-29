Теплоход сел на мель во время рейса по Волге

Прокуратура: теплоход сел на мель в Ярославской области

Пассажирский теплоход, следовавший по маршруту Углич — Рыбинск — Тутаев — Ярославль, сел на мель в акватории Волги. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Разлива топлива также удалось избежать.

«Под контролем прокуратуры и во взаимодействии с региональным министерством транспорта судовладелец направил пассажиров в пункт назначения на автобусе», — подчеркнула пресс-служба.

Ярославская транспортная прокуратура проверит, соблюдали ли ответственные лица требования законодательства о безопасности судоходства и права пассажиров, а также установит все причины и обстоятельства произошедшего.

В начале сезона руководитель службы по формированию турпродукта «Мостурфлота» Светлана Гончарова сообщила, что наиболее востребованными направлениями для речных круизов стали Петербург, Москва и Карелия.