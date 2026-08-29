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    Теплоход сел на мель во время рейса по Волге

    Прокуратура: теплоход сел на мель в Ярославской области

    Фото: РИА «Новости»

    Пассажирский теплоход, следовавший по маршруту Углич — Рыбинск — Тутаев — Ярославль, сел на мель в акватории Волги. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

    По данным ведомства, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Разлива топлива также удалось избежать.

    «Под контролем прокуратуры и во взаимодействии с региональным министерством транспорта судовладелец направил пассажиров в пункт назначения на автобусе», — подчеркнула пресс-служба.

    Ярославская транспортная прокуратура проверит, соблюдали ли ответственные лица требования законодательства о безопасности судоходства и права пассажиров, а также установит все причины и обстоятельства произошедшего.

    В начале сезона руководитель службы по формированию турпродукта «Мостурфлота» Светлана Гончарова сообщила, что наиболее востребованными направлениями для речных круизов стали Петербург, Москва и Карелия.