Сорвавшийся с якоря теплоход сел на мель во Владивостоке

Прокуратура: во Владивостоке теплоход «Русский Восток» вынесло на мель у маяка

Во Владивостоке теплоход «Русский Восток» без груза и экипажа сель на мель у Токаревского маяка. Судно сорвалось с якоря, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В надзорном ведомстве уточнили, что теплоход сорвался с якорной точки в Амурском заливе. В результате происшествия никто не пострадал. Кроме того, в акватории не зафиксировали загрязнений.

В прокуратуре добавили, что контролируют ситуацию. Кроме того, проводится проверка действий уполномоченных органов.

В надзорном ведомстве отметили, что владелец теплохода нарушил обязательные требования по организации стоянки судна в июне этого года. В связи с этим сотрудники прокуратуры обратились в суд, требуя обязать его обеспечить безопасную стоянку судна. Иск еще рассматривается.

В конце августа в Ярославской области пассажирский теплоход сел на мель в акватории Волги. Обошлось без пострадавших и розлива топлива.