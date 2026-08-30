Атакованный в Черном море российский сухогруз сел на мель у побережья Турции

DHA: после атаки у Новороссийска российский сухогруз «Омский-107» сел на мель

Российский сухогруз «Омский-107», который получил повреждения после атаки беспилотников в районе Новороссийска, сел на мель у побережья в пригороде Стамбула. Об этом сообщило турецкое агентство DHA .

По информации издания, 108-метровое судно под российским флагом дрейфовало в Черном море, а затем оказалось у берега в районе Аладжалы округа Шиле. Очевидцы сообщили об этом властям. К сухогрузу прибыли береговые службы, которые оцепили территорию и начали проверку.

Обозреватели отметили, что после нападения экипаж покинул судно на спасательных шлюпках.

Сухогруз построили в Румынии в 1981 году, судно имеет приписку к порту Таганрога. По данным MarineTraffic, последний сигнал о его местоположении поступил в начале августа — 28 дней назад.

Ранее посла Украины Наримана Джеляла вызвали в турецкий МИД после атаки беспилотников на судно Lider Bordo Mavi у побережья Туапсе. Анкара призвала обеспечить безопасность людей, имущества, судоходства и окружающей среды в Черном море.