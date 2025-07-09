В Якутии более 50 человек отравились мясом

Более 50 человек отравились мясом в Нерюнгринском районе Якутии. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора.

«Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование вспышки сальмонеллеза, возникшей среди жителей республики, принимавших участие в праздновании Ысыаха Олонхо (национальный праздник в Якутии — прим. ред.)», — заявили в ведомстве.

В больницу с симптомами отравления обратились уже более 50 человек в Якутске, Таттинском, Нерюнгринском, Намском и Мегино-Кангаласском районах. Все они ели приготовленное мясо птицы.

Ранее в Дагестане 11 туристов отравились в нескольких кафе. После случившегося специалисты местного управления Роспотребнадзора начали проверять предприятия общепита, в которых побывали заболевшие. В итоге выявили ряд нарушений, два кафе уже закрыли. Кроме того, по факту случившегося возбудили уголовное дело.