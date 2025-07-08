Дело возбудили после массового отравления в Дагестане

После массового отравления в Магарамкентском районе Дагестана возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Дагестан.

С 7 по 8 июля 2025 года более 100 жителей Магарамкентского района обратились в больницы с признаками отравления. Некоторые из них, включая детей, попали в стационар.

«Установлено, что граждане употребляли питьевую воду, которая подается в дома жителей сел по водопроводным линиям», — уточнили в СК.

Сейчас по уголовному делу ведется расследование. Правоохранители собирают доказательства и устанавливают причастных к преступлению.

Ранее в Дагестане 11 туристов отравились в кафе. Сотрудники Роспотребнадзора провели внеплановые проверки трех предприятий общественного питания и выявили грубые нарушения санитарного законодательства.