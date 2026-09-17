Спасатели вытащили медвежонка из расселины в Гималаях

Группа альпинистов спасла медвежонка, застрявшего в леднике в Гималаях. Видеозапись опубликовал в соцсети Instagram* индийский блогер Nikhil Saini.

Спасатели вытащили детеныша из расселины на высоте 10 тысяч метров над уровнем моря. Мать медвежонка не хотела подпускать людей, но ее аккуратно оттеснили.

Она наблюдала за спасательной операцией со стороны. Альпинисты спустили снаряжение в расселину, закрепили медвежонка веревкой и вытянули наверх. В итоге детеныш воссоединился со своей семьей.

«Глядя на такие кадры, понимаешь, что люди действительно готовы пойти на все — даже рискнуть собственной жизнью, — чтобы спасти другое живое существо», — отметил блогер.

Ранее в Подольске спасатели вызволили собаку из трубы. Питомец просидел в этой ловушке около трех дней.

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