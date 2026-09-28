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    В Непале на фоне непогоды обрушилась гора

    Во время мощных ливней в Непале обрушилась гора. Видеозапись опубликовало издание The Telegraph India в соцсети Facebook*.

    «В некоторых районах Непала на фоне проливных дождей произошли масштабные оползни. В одном из случаев огромный кусок горы обрушился в реку», — отметили под видео.

    По информации Kathmandu Post, из-за наводнений, оползней и проливных дождей в стране погибли по меньшей мере 12 человек.

    В связи со стихийным бедствием власти эвакуировали более тысячи человек.

    Непогода также обрушилась на индийский штат Уттар-Прадеш. Жертвами разгула стихии стали по меньшей мере 56 человек.

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