В Вологодской области решается вопрос о задержании родителей пятилетней девочки, умершей от истощения. Об этом сообщил прокурор региона Андрей Тимошичев на оперативном совещании у губернатора.

Все остальные дети находятся в клинике, угрозы их жизни и здоровью нет, отметил глава областного Минздрава Игорь Петчин.

По словам министра труда и социальной защиты региона Александра Ершова, семья получала все положенные выплаты, но от продуктовой помощи ее глава всегда отказывался. По его словам, признаков алкоголизации за родителями не замечали. Министр добавил, что будут проведены все необходимые экспертизы, включая психиатрические.

Ранее в Вологде умерла от истощения пятилетняя девочка, ее семилетнего брата госпитализировали в истощенном состоянии. Всего в семье было 12 детей. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова взяла дело на контроль.