Аварию на перекрестке в районе Лужников мог спровоцировать водитель загоревшейся машины. Он ехал со скоростью 200 километров в час, сообщил в беседе с 360.ru один из участников ДТП.

По его словам, машины стояли на светофоре. Автомобиль, который загорелся, ехал на огромной скорости, задел три легковушки, а затем отлетел к другим.

«Под 200 гнал. Он летел и горел», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Мужчина добавил, что из-за ДТП ударился коленом и локтем. Он уточнил, что как минимум одного водителя госпитализировали.

Всего в результате ДТП пострадали пять человек. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Машины столкнулись на перекрестке Хамовнического Вала и Комсомольского проспекта. Движение около места ДТП перекрыли, на месте работают оперативные службы.