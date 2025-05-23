В ДТП с микроавтобусом в Ногинске пострадали 12 человек

В Подмосковье пострадавших при столкновении микроавтобуса с двумя эвакуируют в больницы. Травмы получили 12 человек, сообщили 360.ru в Минздраве Подмосковья.

Пострадавших эвакуировали на вертолете санитарной авиации. Два человека погибли.

В Минздраве России рассказали, что на месте аварии работают 13 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф, сообщило РИА «Новости».

Ранее очевидица ДТП рассказала о том, как они с семьей попытались помочь пострадавшим женщине и ребенку. Ее отец «качал до последнего» мальчика, пытаясь спасти, но безуспешно.

Авария с участием автобуса и двух легковушек произошла на 68-м километре трассы М-12, погиб шестилетний мальчик и, предположительно, его мать.