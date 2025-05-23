Вертолет с пострадавшими вылетел с места ДТП в Ногинске

Пострадавших эвакуировали на вертолете с места столкновения микроавтобуса с легковушками в Ногинске. Об этом 360.ru сообщил источник.

По предварительной информации, в результате аварии пострадали 11 человек. Жертвами ДТП стали два человека. Всех пострадавших доставят в больницы.

В результате столкновении микроавтобуса с тремя автомобилями погибли ребенок и, предположительно, его мать. Мальчику было шесть лет.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование пассажиров». Прокуратура Подмосковья взяла расследование под контроль.