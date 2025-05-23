Женщина и ребенок погибли в ДТП с перевернувшимся микроавтобусом под Ногинском

При столкновении автобуса с автомобилями под Ногинском погибли два человека. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по Московской области.

«В Ногинске возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибла женщина и ребенок. <…> Точное количество пострадавших в настоящее время уточняется», — сообщили правоохранители.

Следком возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование пассажиров». Прокуратура Подмосковья взяла расследование на контроль.

Погибшему мальчику шесть лет, сообщил 360.ru представитель Минздрава Подмосковья. Погибшая женщина, предположительно, приходилась ему матерью. Пострадали 10 человек.

Авария случилась на 68-м километре трассы М-12. Микроавтобус с детьми столкнулся с двумя машинами в попутном направлении и перевернулся. К месту ЧП вылетел вертолет санавиации.