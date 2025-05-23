В Подмосковье микроавтобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями, пассажиры одной из машины вылетели на проезжую часть. Очевидица рассказала 360.ru, что они попытались помочь пострадавшим женщине и мальчику.

По словам женщины, она ехала с родителями из Некрасовки в Орехово-Зуево. В какой-то момент ее отец резко затормозил. Они выскочили из машины и подбежали к пострадавшей женщине, которая была в сознании, у нее был пульс.

«Потом увидели мужчину. Он был весь в крови, но жив. И потом увидели мальчика. От него мы не отходили. Мой папа качал до последнего его… У него был пульс, но потом все…», — поделилась она.

Женщина добавила, что бабушка мальчика тоже пострадала в результате ДТП. Она была «вся сломанная и в крови», но о ее дальнейшей судьбе ей ничего неизвестно. У них была цель спасти мальчика.

В результате ДТП с микроавтобусом под Ногинском погибли женщина и ребенок. Авария произошла на 68-м километре трассы М-12 в Богородском городском округе.