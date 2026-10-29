Женщина на Toyota сбила 12-летнего школьника в Петербурге

В Приморском районе Санкт-Петербурга 48-летняя женщина за рулем Toyota сбила 12-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Авария произошла 28 октября в 16:10 у дома № 2 в Лыжном переулке. По предварительным данным, шестиклассник выбежал на проезжую часть из-за припаркованных машин, и автомобилистка не успела среагировать.

Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства ДТП. По результатам разбирательства правоохранители решат вопрос о возбуждении уголовного дела.