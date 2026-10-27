Водитель Toyota погиб в ДТП с фурой на трассе «Иртыш»

В Лебяжьевском округе Курганской области в ДТП с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля. Об этом Ura.ru сообщила Курганская госавтоинспекция, опубликовавшая кадры с места аварии.

По данным ГАИ, авария произошла около 05:25 26 октября на 324-м километре трассы «Иртыш». Водитель Toyota Alphard, по предварительной информации, не справился с управлением, допустил занос, опрокинул машину и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем FAW.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и скончался на месте», — сообщили в ГАИ.