В Черемушках вспыхнул пожар на стройке, заблокированы 10 рабочих

Крупный пожар начался на территории стройки на Профсоюзной улице в районе Черемушки в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, на первом этаже здания загорелась проводка. В результате четвертом этаже оказались заблокированы 10 человек. Со второго этажа уже спасли двоих рабочих, с четвертого эвакуировали пятерых.

Информация о пострадавших пока не поступала. Эвакуация людей с недостроенных этажей продолжается. Пока основные силы брошены на спасение людей, добавил источник. Первое звено уже на месте, чтобы потушить огонь.

UPD: в настоящее время возгорание ликвидировали. Горели проводка и строительный мусор на площади пять квадратных метров. В середине марта в Новой Москве на стройплощадке прогремел взрыв. Ударной волной выбило дверь. Очевидец заметил черный дым и вызвал спасателей. В мае пожар вспыхнул на территории стройки ЖК «Маяковский»в Новокузнецке. Огонь охватил внешнюю стену. Пламя охватило 45 квадратных метров площади.