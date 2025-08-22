В Черемушках вспыхнул пожар на стройке, заблокированы 10 рабочих
Крупный пожар начался на территории стройки на Профсоюзной улице в районе Черемушки в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.
По предварительным данным, на первом этаже здания загорелась проводка. В результате четвертом этаже оказались заблокированы 10 человек. Со второго этажа уже спасли двоих рабочих, с четвертого эвакуировали пятерых.
Информация о пострадавших пока не поступала. Эвакуация людей с недостроенных этажей продолжается. Пока основные силы брошены на спасение людей, добавил источник. Первое звено уже на месте, чтобы потушить огонь.
UPD: в настоящее время возгорание ликвидировали. Горели проводка и строительный мусор на площади пять квадратных метров.
В середине марта в Новой Москве на стройплощадке прогремел взрыв. Ударной волной выбило дверь. Очевидец заметил черный дым и вызвал спасателей.
В мае пожар вспыхнул на территории стройки ЖК «Маяковский»в Новокузнецке. Огонь охватил внешнюю стену. Пламя охватило 45 квадратных метров площади.