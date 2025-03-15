На стройке в Новой Москве из-за взрыва выбило дверь в здании

В Новой Москве к девятиэтажному зданию вызвали спасателей. Очевидец заметил на стройплощадке черный дым, сообщил 360.ru источник в городских экстренных службах.

Спасателей вызвали в поселение Коммунарка в Новомосковском административном округе. Заявитель позвонил диспетчеру 112 в 20:59, сообщив о чрезвычайной ситуации на стройплощадке.

«На стройке произошел взрыв. Выбило дверь», — уточнил источник.

При этом криков о помощи не было. Бригаду скорой помощи вызвать не потребовалось.

Ранее в Новой Москве взорвался газовой баллон в фургоне Sollers Argo. О взрыве сообщил хозяин автомобиля, рассказавший, что обошлось без пострадавших и разрушений. Пожар потушили еще до приезда спасателей.

До этого на юге Москвы после звонка о бомбе эвакуировали около 1000 человек из торгово-развлекательного центра «Мегаполис». На место происшествия вызывали кинологов и полицейских.