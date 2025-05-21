Пожар охватил стройку в Новокузнецке

Пожар вспыхнул на территории стройки ЖК «Маяковский» в Новокузнецке. Об этом сообщил «Сiбдепо» по ссылкой на данные МЧС Кузбасса.
Согласно информации ведомства, огонь охватил наружную стену. Пламя распространилось на площади 45 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.
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