В частном детском саду Уфы воспитательница избила четырехлетнюю девочку

В Уфе женщина обвинила воспитателя частного детсада в избиении своего ребенка

В Уфе мать обвинила персонал частного детского сада в избиении четырехлетней дочери. Как рассказала женщина 360.ru, воспитательница сначала сообщила, что ребенка поцарапали старшие дети, но после появления синяков и следов пальцев на теле начала отнекиваться.

Мать пострадавшей девочки Татьяна поделилась, что 10 марта воспитательница позвонила ей и сказала, что дочь якобы оцарапали игрушкой. Дома женщина раздела ребенка и увидела на плече синяк и отчетливые следы пальцев.

«Я скидываю фотографию воспитательнице, она в шоке. Но разбираться не пошла — говорит, совести не хватило», — возмутилась она.

Другие родители подтвердили, что в саду не раз замечали странности.

«Когда пошла огласка этой ситуации, другие мамочки — ни одна, ни две, ни три даже, мы связались с теми, кто забрал ребенка из сада и перевел в другой — говорили, что и психологически как-то детей ломают, с занятиями что-то не так. Рукоприкладство существует, дети сами говорят, кто бьет каждый день, есть даже видео», — заверила женщина.

Коллективное заявление с приложенными справками из травмпункта направили в администрацию. Камеры в месте, где все произошло, по словам руководства, не работают 1,5 года.

Заведующая «Теремка» отказалась комментировать ситуацию, заявив, что информация об избиениях — ложь. Прокуратура Республики Башкортостан начала проверку. На место уже выехал заместитель прокурора Демского района Уфы Марсель Хакимов.

Сегодня стало известно об еще одном случае избиения ребенка в детском саду Челябинска.