Воспитатель детсада в Челябинске избила девочку

Воспитатель частного детского сада в Челябинске применила силу против ребенка в группе. Об этом 360.ru рассказала мать пострадавшей девочки Татьяна.

По ее словам, после этой ситуации у дочери нарушился сон, она начала бить себя по лицу на каждое «нельзя» в ее адрес.

«Виновата воспитательница. Директор отказался предоставить ее ФИО. Говорила, что подаст заявление на меня в полицию, потому что страдает ее бизнес. Называла себя пострадавшей с двух сторон, а про детей не заморачивалась», — сказала Татьяна.

Мать избитого ребенка отметила, что у нее есть видеозаписи с камер наблюдения, на которых видно, что дочь боится приближаться к воспитателю и не заходит в игровую комнату.

«Директор мне каждый вечер написывает и скидывает статьи. Говорит, что закроет за клевету», — добавила она.

В пресс-службе СК по Челябинской области сообщили о заведении уголовного дела по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» по факту заявлений матери ребенка в соцсетях. Правоохранители установят обстоятельства произошедшего.

Ранее в Миассе воспитатель другого детсада била и закрывала ребенка в темном месте.