В горах Бурятии сошла огромная лавина

В Бурятии с горы Двуглавая сошла большая лавина. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash .

«Огромная масса снега обрушилась на Мамае. Ребятам, которые катались по Двуглавой на снегоходах, сказочно повезло, что белоснежная куча до них не добралась», — сообщили журналисты.

Туристу пришлось использовать лавинный рюкзак, который спасает от удушья, выталкивая на поверхность.

В ноябре двух человек накрыла снежная масса после схода неподалеку от Агинского золоторудного месторождения на Камчатке, один из них погиб. Снег сошел на передвижной домик. Позже стало известно, что попавший под лавину на Камчатке мужчина выжил благодаря воздушному карману.

Ранее лавина сошла на южном склоне Аибги в Сочи. Под двухметровым слоем снега спасатели нашли тело лыжника из Истры, который оказался почти у самого края лавины.