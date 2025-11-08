Снежная лавина погребла под собой домик с рабочими на прииске Камчатки
Снежная лавина сошла на домик рабочих на камчатском прииске
Как минимум двоих человек накрыла снежная масса после схода неподалеку от Агинского золоторудного месторождения на Камчатке, один из них погиб. Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах региона.
Снег сошел на передвижной домик в пяти километрах от месторождения.
«Пока предприятие ведет раскопки своими силами. Погиб один человек, судьба второго неизвестна», — заявил источник.
Агинское золоторудное месторождение находится в Быстринском районе Камчатки, это основной золотодобывающий объект региона.
Оператором предприятия является компания «Золото Камчатки», которая перерабатывает добытую руду на мощностях Агинского горно-обогатительного комбината.
Ранее снежная лавина сошла на южном склоне Аигби в Сочи. Спасатели под 2,5-метровой толщей снега обнаружили тело лыжника из Истры. Оно находилось почти у нижнего края лавины.