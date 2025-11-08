Снежная лавина погребла под собой домик с рабочими на прииске Камчатки

Снежная лавина сошла на домик рабочих на камчатском прииске

Фото: РИА «Новости»

Как минимум двоих человек накрыла снежная масса после схода неподалеку от Агинского золоторудного месторождения на Камчатке, один из них погиб. Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах региона.

Снег сошел на передвижной домик в пяти километрах от месторождения.

«Пока предприятие ведет раскопки своими силами. Погиб один человек, судьба второго неизвестна», — заявил источник.

Агинское золоторудное месторождение находится в Быстринском районе Камчатки, это основной золотодобывающий объект региона.

Оператором предприятия является компания «Золото Камчатки», которая перерабатывает добытую руду на мощностях Агинского горно-обогатительного комбината.

Ранее снежная лавина сошла на южном склоне  Аигби в Сочи. Спасатели под 2,5-метровой толщей снега обнаружили тело лыжника из Истры. Оно находилось почти у нижнего края лавины.

