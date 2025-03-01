Спасатели нашли тело лыжника из Истры на месте схода лавины в Сочи

Сотрудники МЧС обнаружили в Сочи тело лыжника, пропавшего после схода лавины. Оно находилось под 2,5-метровой толщей снега, сообщила пресс-служба ведомства.

Погибшего обнаружили при помощи лавинного прибора. По данным МЧС, тело оказалось практически у нижнего края лавины.

«С применением бортовой лебедки тело подняли в вертолет МЧС России», — отметили в пресс-службе.

Опытный фрирайдер, инструктор и лыжник из Истры перед исчезновением катался на лыжах на южном склоне Аигби, где нет специально оборудованных трасс. Спортсмен отправился туда вместе с двумя лыжниками из Краснодарского края.

Когда сошла лавина, двум мужчинам удалось выбраться из-под снега без травм. Они не смогли самостоятельно найти лыжника из Подмосковья и обратились за помощью в МЧС. Во время поисков спасатели обнаружили перчатку и лыжи спортсмена на дне ущелья.