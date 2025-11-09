Попавший под лавину на Камчатке мужчина выжил благодаря воздушному карману

Угодивший под лавину на Камчатке мужчина смог выжить благодаря воздушному карману под снегом. Об этом ТАСС сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев.

«Вероятнее всего, каким-то чудом под снегом сформировался воздушный карман, что позволило человеку дышать», — сказал он.

Лебедев назвал столь удачное стечение обстоятельств невероятной ситуацией.

Снежная масса сошла в районе Агинского золоторудного месторождения в субботу, 8 ноября, на балок с двумя рабочими.

Один из них, 39-летний машинист буровой установки, погиб. Его помощника спасатели обнаружили живым спустя почти сутки после случившегося.