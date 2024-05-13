В Белгороде завершили поисково-спасательные работы и разбор завалов | 360°

13 мая 2024, 06:45
В Белгороде завершили поисково-спасательные работы и разбор завалов
МЧС России: поисково-спасательные работы и разбор завалов в Белгороде завершили
В Белгороде к утру 13 мая завершили поисково-спасательные работы и разбор завалов на месте рухнувшего подъезда многоэтажного дома. Погибли 15 человек, еще 17 удалось спасти, сообщило МЧС России.
«Поисково-спасательные работы и разбор завалов в Белгороде завершены. Специалистам удалось спасти 17 человек. К сожалению, 15 — погибли, они извлечены из-под завалов», — объявила пресс-служба.
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МЧС России показало кадры с места обрушения. Спасатели при помощи спецтехники разбирали бетонные конструкции и проливали их из пожарного рукава. Тело 15-го погибшего извлекли минувшей ночью. Работы приходилось прерывать из-за объявленной в Белгородской области ракетной опасности.
Жительница пострадавшего дома рассказала журналистам о том, что чудом осталась жива — ее квартира полностью разрушена. Женщина ненадолго уехала по личным делам. Ее соседку объявили пропавшей без вести.
Спасатели
МЧС РФ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обрушение подъезда многоэтажки в Белгороде из-за удара ВСУ
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