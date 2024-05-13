Новые взрывы раздались над Белгородом | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 01:45 Новые взрывы раздались над Белгородом Shot: ВСУ атаковали Белгород и Шебекино, прозвучали семь взрывов РИА «Новости»

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Жители Белгорода сообщили об атаках ВСУ. В городе сработала система ПВО, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, белгородцы насчитали семь взрывов. Также ВСУ пытались атаковать город Шебекино.

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«Воет сирена ракетной опасности. Власти просят жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами», — отметили в материале.

Официальной информации пока не поступало.

В результате обстрела ВСУ 12 мая рухнул подъезд многоэтажного дома на улице Щорса в Белгороде. По данным МЧС, из-под завалов извлекли тела 12 погибших. Травмы различной степени тяжести получили более 30 человек. На месте разбора завалов продолжают работают более 400 спасателей.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков доложил президенту РФ Владимиру Путину об обстановке в столице региона после обрушения.