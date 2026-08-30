В Анапе мощный пожар охватил камыш и перекрыл движение

В Анапе загорелись плавни в районе Чембурки. Огонь охватил камыш, сообщила глава города Светлана Маслова .

Как сообщили в МЧС «Интерфаксу», на 12:43 площадь пожара составляла один гектар. К тушению привлекли 43 человека и 14 единиц техники, пожару присвоили третий, повышенный, ранг сложности.

Глава города сообщала о 10 гектарах и 17 спасателях на месте, отметив, что силы наращивают.

Из-за пожара временно ограничили движение по федеральной трассе — от дорожного кольца на Чембурке до развязки у станицы Анапской. Водителей просят выбирать объездные маршруты.

Ранее в Турции вспыхнувший лесной пожар приблизился к жилым домам и гостиницам, в которых находились российские туристы. По данным генконсульства, массовой эвакуации отдыхающих из отелей из-за возгорания не планировали.

В Алжире лесные пожары привели к гибели 12 человек. Еще более 50 получили травмы.