Пожар на турецком курорте приблизился к отелям с российскими туристами

Лесной пожар в районе курортного города Фетхие на юго-западе Турции приблизился к жилым домам и гостиницам. Возгорание началось вечером 28 августа в районе Карагедик и из-за сильного ветра быстро распространилось в сторону Чалыша, сообщила пресс-служба Главного управления лесного хозяйства Турции.

Огонь подошел примерно на 300 метров к одному из отелей с российскими туристами, сообщил телеграм-канал Mash. В зоне риска оказались также жилые дома и другие объекты размещения. Власти эвакуировали жителей нескольких зданий, а также постояльцев отдельных гостиниц.

К тушению привлекли наземные расчеты и авиацию. Высокая температура и сильный ветер осложняли борьбу с огнем, однако Главное управление лесного хозяйства Турции сообщило, что специалистам удалось взять очаг под контроль.

Генконсульство России в Анталье сообщило РИА «Новости», что массовой эвакуации российских туристов из отелей не планировали.

Ранее лесные пожары в Алжире унесли жизни 12 человек.