Лесные пожары в Алжире унесли жизни 12 человек

Крупные лесные пожары охватили северные и северо-восточные районы Алжира. Стихия привела к гибели 12 человек, еще 54 пострадавших госпитализировали с ожогами, сообщило агентство Anadolu Ajansi .

Возгорания начались 26 августа на фоне сильной жары, засухи и штормового ветра. В отдельных районах температура поднималась до +49 градусов, а скорость ветра превышала 60 километров в час. Огонь быстро распространялся по лесным массивам, сельскохозяйственным территориям и населенным пунктам.

Наибольшее число жертв зафиксировали в провинциях Джиджель, Беджая и Тизи-Узу. В Джиджеле погибли пять человек, огонь уничтожил около 1,9 тысячи гектаров леса и привел к гибели более 400 голов скота. В Беджае погибли четыре человека, включая ребенка. Еще три женщины стали жертвами пожара в Тизи-Узу.

Всего в стране зарегистрировали более 150 очагов возгорания. Власти эвакуировали жителей из опасных районов и разместили во временных пунктах.

Ранее лесные пожары в Европе привели к взрывам боеприпасов времен мировых войн.