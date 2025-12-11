В аэропорту Внуково ввели запрет на выпуск и прием самолетов утром 11 декабря

Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Внуково. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

«Аэропорт Внуково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Пресс-секретарь ФАВТ отметил, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров.

Работу аэропортов Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево приостанавливали сегодня ночью на фоне беспилотной атаки. На подлете к Москве сбили 32 беспилотника. К утру авиагавани заработали в штатном режиме.

Из-за закрытого воздушного пространства над столицей задержали или отменили 170 рейсов. Большая часть самолетов кружились в небе, некоторые перенаправили на запасные аэродромы в Петербурге и Казани.

UPD: в 10:28 Кореняко сообщил о снятии ограничений. Аэропорт снова начал работать в штатном режиме.