В аэропорту Махачкалы ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Махачкалы ввели ограничения на полеты самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал пресс-секретарь ФАВТ.

Он отметил, что запрет нужен для обеспечения безопасности пассажиров.

Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь сбили 41 украинский дрон в небе над российскими регионами. Беспилотники ликвидировали над Крымом, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областями и Краснодарским краем.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что средства ПВО отразили атаку дронов в двух районах — Чертковском и Шолоховском. В результате происшествия никто не пострадал.

Также дроны ВСУ атаковали порт в Краснодарском крае. Во время ЧП начался пожар. На место выехали 32 спасателя, огонь тушили с использованием восьми единиц техники.